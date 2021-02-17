بياكل شفايفه.. والدة طفل تستغيث بمجلس الوزراء لسوء معاملة مستشفى أبو الريش.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" تقريرا بعنوان أم كريم تستغيث: ابني مش بيتحرك وبياكل إيده وشفايفه وعلى الفور تم الاستجابة إلى شكوي أم الطفل من خلال اللجنة الطبية بمجلس الوزراء وتم توجيهها إلى مستشفى أبو الريش.





وجهت أم كريم الشكر لرئاسة مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة لشكواها وتوجيهها إلى مستشفى أبو الريش أمس.





وتقول أ م كريم: خرجت من منزلي يوم الاثنين الثانية صباحا لأصل في تمام الثامنة صباحا وذهبت لمقابلة الدكتورة التي تم توجيهي لها وقام الأمن بمنعي من دخول المستشفى.





وأوضحت أم كريم أنها انتظرت أكثر من ساعتين مفترشة الأرض هي وابنها في انتظار دخول المستشفى ولكن لم أتمكن من الدخول فقمت بالاتصال بالنائب عادل النجار عضو مجلس النواب عن دائرة سكني الذي حضر إلى مستشفى أبو الريش وقام باصطحابي داخل المستشفى لمقابلة الدكتورة التي تم توجيهي لها من قبل لجنة الإغاثة الطبية بمجلس الوزراء.





أضافت: "بعد مقابلة الدكتورة قالت للنائب اذهب انت إلى المجلس وهي وابنها محل اهتمامنا وبعد خروجه من مكتب الطبيبة، قالت لي تقومي تقفي وانتي بتتكلمي، النائب بنفسه جاي علشانك انتي وقامت بإهانتي وقالت لي ابنك ملوش أي علاج في مصر الحل الوحيد أن يتم خلع أسنانه أو استحمليه على هذا الوضع وقامت بكتابة تقرير عن الحالة على ورقة بيضاء دون النظر أو طلب أي أشعة بعد إلحاح مني لكتابة تقرير عن حالة كريم".





وتستغيث أم بكريم بمجلس الوزراء قائلة: "أنا تعبت ومش عارفة أروح فين بابني تاني، مش عارفة أتعامل معاه الدنيا اسودت في وشي ولو النائب مكانش معايا في المستشفى مكنتش الدكتورة استقبلتني، أنا أشكر مكتب رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة منهم".





الجدير بالذكر أن الطفل كريم تم فحصه من خلال عدة أطباء قبل توجه أمه إلى مستشفى أبو الريش ولكن دون جدوى وتم عمل أشاعات مقطعية على المخ وأثبتت أنه سليم ولا يعاني من شيء ولكن لا يستطيع المشي أو الكلام ويقوم بأكل شفتيه ويديه الاثنين.