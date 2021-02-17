ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بياكل شفايفه.. والدة طفل تستغيث بمجلس الوزراء لسوء معاملة مستشفى أبو الريش.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
 نشر موقع "صدى البلد" تقريرا بعنوان أم كريم تستغيث: ابني مش بيتحرك وبياكل إيده وشفايفه وعلى الفور تم الاستجابة إلى شكوي أم الطفل من خلال اللجنة الطبية بمجلس الوزراء وتم توجيهها إلى مستشفى أبو الريش.

وجهت أم كريم الشكر لرئاسة مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة لشكواها وتوجيهها إلى مستشفى أبو الريش أمس. 

وتقول أم كريم: خرجت من منزلي يوم الاثنين الثانية صباحا لأصل في تمام الثامنة صباحا وذهبت لمقابلة الدكتورة التي تم توجيهي لها وقام الأمن بمنعي من دخول المستشفى.

وأوضحت أم كريم أنها انتظرت أكثر من ساعتين مفترشة الأرض هي وابنها في انتظار دخول المستشفى ولكن لم أتمكن من الدخول فقمت بالاتصال بالنائب عادل النجار عضو مجلس النواب عن دائرة سكني الذي حضر إلى مستشفى أبو الريش  وقام باصطحابي داخل المستشفى لمقابلة الدكتورة التي تم توجيهي لها من قبل لجنة الإغاثة الطبية بمجلس الوزراء.

أضافت: "بعد مقابلة الدكتورة قالت للنائب اذهب انت إلى المجلس وهي وابنها محل اهتمامنا وبعد خروجه من مكتب  الطبيبة، قالت لي تقومي تقفي وانتي بتتكلمي، النائب بنفسه جاي علشانك انتي  وقامت بإهانتي وقالت لي ابنك ملوش أي علاج في مصر الحل الوحيد أن يتم خلع أسنانه أو استحمليه على هذا الوضع وقامت بكتابة تقرير عن الحالة على ورقة بيضاء دون النظر أو طلب أي أشعة بعد إلحاح مني لكتابة تقرير عن حالة كريم".

وتستغيث أم بكريم بمجلس الوزراء قائلة: "أنا تعبت ومش عارفة أروح فين بابني تاني، مش عارفة أتعامل معاه الدنيا اسودت في وشي ولو النائب مكانش معايا في المستشفى مكنتش الدكتورة استقبلتني، أنا أشكر مكتب رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة منهم".

الجدير بالذكر أن الطفل كريم تم فحصه من خلال عدة أطباء قبل توجه أمه إلى مستشفى أبو الريش ولكن دون جدوى وتم عمل أشاعات مقطعية على المخ وأثبتت أنه سليم ولا يعاني من شيء ولكن لا يستطيع المشي أو الكلام ويقوم بأكل شفتيه ويديه الاثنين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عبير صبرى: معملتش عمليات تجميل وشفايفى زى ماهي

أخبار التوك شو.. السيسي يستفسر عن مشاكل مشروع مستقبل مصر.. وعوض تاج الدين ينصح بالذهاب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء: الأوقاف بالمركز الأول في الاستجابة والرد على المواطنين

أم كريم تستغيث: ابني مش بيتحرك وبياكل إيده وشفايفه ..فيديو

فيديوجراف.. بعد زيارتها إلى مستشفى أبو الريش.. مواقف إنسانية لـ ياسمين صبري

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إدريس يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأولمبياد

باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

بعد تزويرهم شهادات تحليل كورونا.. تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهمين

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

هل يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام ؟.. علي جمعة يجيب

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب