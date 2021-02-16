دوري الأبطال .. ميسي يتقدم لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان

وبالرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة منذ بداية اللقاء، وضياع تسديدات قوية الا ان الفريق الكتالوني ضغط هجوميا رغبة في التسجيل والتقدم على المنافس ومع الضغط الهجوم ، حصل برشلونة على ضربة جزاء نتيجة عرقلة ، تقدم لها ميسي ليسجلها في الدقيقة 27