دوري الأبطال .. ميسي يتقدم لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان

أحرز ليونيل ميسي الهدف الاول لبرشلونة في شباك باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب كامب نو.
وبالرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة منذ بداية اللقاء، وضياع تسديدات قوية الا ان الفريق الكتالوني ضغط هجوميا رغبة في التسجيل والتقدم على المنافس ومع الضغط الهجوم ، حصل برشلونة على ضربة جزاء نتيجة عرقلة ، تقدم لها ميسي ليسجلها في الدقيقة 27
وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالآتي:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان