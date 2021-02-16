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رياضة

30 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك لايبزيج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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إسماعيل م
مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

"داني أولمو" كان قريبًا من هز شباك ليفربول في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكنها ارتطمت بالقائم.

وتحصل كل من حايدارا وماكيلي على بطاقتين صفراوين من لايبزيج في الدقيقتين 5، 8.

وفي ثاني ربع ساعة من المباراة، انقلبت السيطرة لـ ليفربول، وكان محمد صلاح قريبًا من هز شباك لايبزيج في الدقيقة 16، لكن جولاتشي حارس مرمى لايبزيج تصدى لتسديدته، لتعود لفيرمينو والذي سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وسدد ساديو ماني تسديدة قوية في الدقيقة 23، لكنها مرت بجوار مرمى لايبزيج.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - كيرتس جونز - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
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