5 علامات تحذير يمكن أن تكون من الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر

1. يزداد الشعور بالقلق وتظهر علامات الاكتئاب.





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2.يفقدون السيطرة بمرور الوقت.



يفقد الأشخاص المصابون ب مرض الزهايمر إحساسهم بالوقت لا داعي للقلق إذا استيقظت خلال إجازة طال انتظارها ولا يمكنك أن تفهم على الفور ما هو يوم الأسبوع أو مكان وجودك.





3 مشاكل الرؤية







من الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر فقد يكون من الصعب القراءة أو تقييم المسافة أو تحديد الألوان فلا داعي للقلق إذا ساء بصرك بسبب التقدم في السن. إذا كانت لديك أي مشاكل في البصر ، فحدد موعدًا مع الطبيب.



4. تبدأ مشاكل الكلام والتواصل.

5. فقدان الاهتمام بالعمل