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5 علامات تحذير يمكن أن تكون من الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد مرض الزهايمر من أكثر الأمراض المخيفة في عصرنا. ولكن مع التشخيص المبكر ، يمكن تحسين حياة المريض إليك علامات تحذير يمكن أن تكون من الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر وقا لموقع برايت سايد

1. يزداد الشعور بالقلق وتظهر علامات الاكتئاب.
القلق هو أحد أعراض الاكتئاب وعلامة مبكرة محتملة لمرض الزهايمر ولا داعي للقلق إذا كان لديك شعور "بالإرهاق" أو إذا كانت أنشطتك الروتينية تجلب لك القليل من السعادة وتشعر بالقلق أحيانًا. قد يكون الذهاب في إجازة علاجًا رائعًا.


2.يفقدون السيطرة بمرور الوقت.
يفقد الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر إحساسهم بالوقت لا داعي للقلق إذا استيقظت خلال إجازة طال انتظارها ولا يمكنك أن تفهم على الفور ما هو يوم الأسبوع أو مكان وجودك.

3 مشاكل الرؤية

من الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر فقد يكون من الصعب القراءة أو  تقييم المسافة أو تحديد الألوان فلا داعي للقلق إذا ساء بصرك بسبب التقدم في السن. إذا كانت لديك أي مشاكل في البصر ، فحدد موعدًا مع الطبيب.

4. تبدأ مشاكل الكلام والتواصل.
تتجلى أعراض مرض الزهايمر في التواصل البشريفإذا بدأ شخص ما في استخدام كلمات غير صحيحة أو خيالية بدلًا من الكلمات المعتادة ، فقد تكون هذه علامة أيضًا.

5. فقدان الاهتمام بالعمل
بسبب مرض الزهايمر ، يرفض الناس تدريجيًا أنشطتهم المعتادة وهواياتهم ورياضاتهم وأنشطتهم الثقافية
لا داعي للقلق إذا سئمت من عملك أو أنشطتك الروتينية أو محيطك من وقت لآخر. ربما تكون الإجازة القصيرة فكرة جيدة هنا أيضًا.

لا داعي للقلق إذا كنت لا تتذكر دائمًا أسماء الأشخاص غير المألوفين ، أو تنسى الاجتماع.
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