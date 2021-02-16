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محافظات

دون إصابات... التفاصيل الكاملة لانهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:40 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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أحمد بسيوني

كشف حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، اليوم الثلاثاء، عن انهيار أجزاء من 3 عقارات في نطاق الحي.


وبحسب بيان صادر عن الحي، تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بسقوط اجزاء من العقار الكائن ب ١٢ شارع عرفان محرم يك دون حدوث اصابات، ووجود عقار أيل للسقوط ب ١٨ شارع الواثق الحضرة البحرية خلف خروب سامي، وسقوط قشرة محارة بالعقار الكائن ب ٨ شارع انس باي الإبراهيمية.


 توجه علي الفور مدير إدارة الأزمات والكوارث، وإدارة المتابعة، ومهندسي المناطق للمعاينة واتخاذ اللازم.


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وبعد المعاينة، اتضح سقوط سقف حجرة بالدور الثالث بالعقار الكائن ب١٤ شارع البكري من عرفان محرم بك، المأهول بالسكان، والمكون من ارضي +اثنين علوي + جزء بالثالث، دون وقوع اصابات.


كما تبين أن العقار صادر لة قرار الإزالة رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٨ لجزء الدور الثالث، وترميم الباقي.


ووجه اللواء علاء يوسف رئيس الحي بسرعة عمل محضر إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حماية للأرواح، وتم بالفعل عمل محضر اخلاء موقت للسكان بقسم محرم بك، بالاضافة الى عرض العقار علي اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.


كما تم معاينة العقار الكائن ب١٨ شارع الواثق بالحضرة البحرية، وتبين حدوث تلف شديد لبلكونة الدور الأول علوي؛ للعقار المكون من ارضي +اول علوي +جزء بالثاني؛المشغول بالسكان؛ والصادر له قرار الترميم ٩ لسنة ٢٠٠١.وبناء عليه جاري عرضه على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.


وبمعاينة العقار رقم ٨ شارع انس باي المتفرع من لاجتية الابراهمية بمعرفة مهندس المنطقة ؛ والمكون من دور ارضي و٣ ادوار علوية ومشغول بالسكان؛ واتضح وجود ميل بسيط بالعقار، الصادر له قرار الترميم رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠١ .


ووجه يوسف بسرعة ارسال اشارة الي قسم الشرطة المختص لعمل اخلاء موقت للسكان دون المنقولات حفاظا علي الأرواح والممتلكات، وجاري عمل المحضر اللازم بقسم باب شرق ،بالاضافة الي عرضه على اللجنة الهندسية المختصة.

دون إصابات... التفاصيل الكاملة لانهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية
دون إصابات... التفاصيل الكاملة لانهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية
دون إصابات... التفاصيل الكاملة لانهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية
دون إصابات... التفاصيل الكاملة لانهيار أجزاء من 3 عقارات وسط الإسكندرية
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