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ديني

هل يجوز تنظيم النسل والاكتفاء بطفلين فقط؟ عالمة أزهرية تجيب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:57 م
حكم الاكتفاء بطفلين
حكم الاكتفاء بطفلين فقط
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محمد صبري عبد الرحيم
أكدت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه يجوز للزوجين أن يكتفيا بطفلين فقط، لكي يتمكن الأب والأم من تربيتهما ولكن دون نية التحديد ويتخذون الوسائل المناسبة لتنظيم النسل.


وأضافت شاهين لـ«صدى البلد»، أنه لا يجوز الإجهاض إذا حدث حمل، مشيرة إلى أن تنظيم النسل مباح شرعًا، مشيرة إلى أنه لا يحق للدولة إصدار قوانين تحد من النسل لأن فيه مخالفة لشرع الله تعالى.

ولفتت إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تزوج من 9 نساء ولم ينجب إلا 7 أبناء فقط، مشيرة إلى أن المرأة في القديم كانت لا تنجب أكثر من 3 عادة، ومنهن من يزدن على ذلك.

وأشارت إلى أن تنظيم النسل لا يخالف حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، مؤكدة أن هذا الحديث يحض على الزواج وتكاثر المسلمين وليس بإنجاب عدد معين من الأبناء، لافتة إلى أن إنجاب طفل واحد يعتبر «تكاثرًا».

وطالبت العالمة الأزهرية، بإرشاد الناس عن خطورة كثرة الإنجاب، وذلك عن طريق البرامج الفضائية والندوات والدروس الدينية ولقاءات التوعية الأسرية بمراكز الصحة فالوعي الديني الصحيح يصحح كثيرًا من المفاهيم المغلوطة لدى الناس.

ونبهت على أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.


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