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رياضة

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقر مجلس إدارة الأهلي، على تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها على حساب الزمالك في النهائي الشهير الذي جرى في 27 نوفمبر الماضي بإستاد القاهرة.

وتغادر البعثة على متن طيران عادي في رحلة تشمل 5 ساعات ترانزيت في أديس أبابا، ويسبقهم إلى هناك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لترتيب كافة الأمور قبل وصول الفريق الأحمر.

ويخوض الأهلي تلك المنافسات للدفاع عن لقبه الذي حسمه علي حساب الزمالك، ونجح في حصد الميدالية البرونزية في مونديال العالم للأندية الذي جري مؤخرًا في الدوحة.

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، حيث حقق المارد الأحمر الفوز علي المريخ السوداني بثلاثية نظيفة مساء اليوم.
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