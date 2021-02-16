محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك لايبزيج بدوري الأبطال

تقدم محمد صلاح لفريقه ليفربول، بهدف نظيف في شباك نظيره لايبزيج الألماني، في دوري أبطال أوروبا.





وسجل محمد صلاح، الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء.





وكان الشوط الأول انتهى من مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





داني أولمو كان قريبًا من هز شباك ليفربول في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكنها ارتطمت بالقائم.





وتحصل كل من حايدارا وماكيلي على بطاقتين صفراوين من لايبزيج في الدقيقتين 5، 8.





وفي ثاني ربع ساعة من المباراة، انقلبت السيطرة لـ ليفربول، وكان محمد صلاح قريبًا من هز شباك لايبزيج في الدقيقة 16، لكن جولاتشي حارس مرمى لايبزيج تصدى لتسديدته، لتعود لفيرمينو الذي سدد الكرة في الشباك الخارجية.





وسدد ساديو ماني تسديدة قوية في الدقيقة 23، لكنها مرت بجوار مرمى لايبزيج.





وكاد روبرتسون أن يسجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 32 عندما أطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى لايبزيج بقليل، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون





خط الوسط: جيني فينالدوم - كيرتس جونز - تياجو ألكانتارا





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو