ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك لايبزيج بدوري الأبطال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم محمد صلاح لفريقه ليفربول، بهدف نظيف في شباك نظيره لايبزيج الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح، الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول انتهى من مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

داني أولمو كان قريبًا من هز شباك ليفربول في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكنها ارتطمت بالقائم.

وتحصل كل من حايدارا وماكيلي على بطاقتين صفراوين من لايبزيج في الدقيقتين 5، 8.

وفي ثاني ربع ساعة من المباراة، انقلبت السيطرة لـ ليفربول، وكان محمد صلاح قريبًا من هز شباك لايبزيج في الدقيقة 16، لكن جولاتشي حارس مرمى لايبزيج تصدى لتسديدته، لتعود لفيرمينو الذي سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وسدد ساديو ماني تسديدة قوية في الدقيقة 23، لكنها مرت بجوار مرمى لايبزيج.

وكاد روبرتسون أن يسجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 32 عندما أطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى لايبزيج بقليل، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - كيرتس جونز - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

مانشستر يونايتد يفرض التعادل السلبي على ليفربول في الدوري الإنجليزي

إهدار ضربة جزاء.. ليفربول ومانشستر سيتي حبايب فى الشوط الأول بـ الدوري الإنجليزي

قبل مواجهة ليفربول ولايبزيج .. سجل تهديفي مقلق لـ محمد صلاح أمام الألمان

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

تعرف على سبب استبعاد عمار حمدي من مواجهة سيراميكا كليوباترا

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

بسبب سقوط نخلة ..غلق طريق وقطع أسلاك الكهرباء في بني سويف

أرخص 3 سيارات في السوق المصرية .. تعرف عليها

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور