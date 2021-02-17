تغيير اسم عزبة الهجانة لـ مدينة الأمل.. متحدث القاهرة يوضح السبب

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه تم تغيير اسم عزبة الهجانة لـ مدينة الأمل، وذلك بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن تغيير الاسم؛ جاء لتغيير الواقع، وأن ما يتم فى تلك المناطق العشوائية كان حلمًا وتحقق.





ولفت إلى أن هناك أشياء كثيرة سيتم تنفيذها فى مدينة الأمل، وسيكون هناك تطوير لـ الشوارع حتى تتمكن سيارات الإسعاف والإطفاء دخول المناطق حال حدوث أى مشكلة.





وأشار إلى أنه تم العمل فى محور الوفاء و الأمل، 468 عقاراً كانت أسفل الضغط العالي، وأن هذا المحور طوله 8 كيلو منها 2 كيلو داخل العزبة.





وأوضح أنه تم نقل المواطنين من الأماكن التى تمت إزالتها لـ مساكن مجهزة وجديدة.