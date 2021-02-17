ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تغيير اسم عزبة الهجانة لـ مدينة الأمل.. متحدث القاهرة يوضح السبب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:53 ص
زيارة الرئيس لعزبة
زيارة الرئيس لعزبة الهجان
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه تم تغيير اسم عزبة الهجانة لـ مدينة الأمل،  وذلك بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن تغيير الاسم؛ جاء لتغيير الواقع، وأن ما يتم فى تلك المناطق العشوائية كان حلمًا وتحقق.

ولفت إلى أن هناك أشياء كثيرة سيتم تنفيذها فى مدينة الأمل، وسيكون هناك تطوير لـ الشوارع حتى تتمكن سيارات الإسعاف والإطفاء دخول المناطق حال حدوث أى مشكلة.

وأشار إلى أنه تم العمل فى محور الوفاء و الأمل، 468 عقاراً كانت أسفل الضغط العالي، وأن هذا المحور طوله 8 كيلو منها 2 كيلو داخل العزبة.

وأوضح أنه تم نقل المواطنين من الأماكن التى تمت إزالتها لـ مساكن مجهزة وجديدة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: نقل أهالي عزبة الهجانة من العشوائية إلى مساكن حضارية بأمر الرئيس

لتنفيذ محور الوفاء والأمل.. تسكين 833 أسرة من عزبة الهجانة بمساكن أهالينا

لميس سلامة عن تطوير عزبة الهجانة: كل اللي هيمشي في المنطقة هيحس باختلاف

رصاصة في قلب الجزيرة.. كيف ردت الدولة على تهجير سكان عزبة الهجانة.. شاهد

بعد زيارة الرئيس لها.. أهالي عزبة الهجانة يشكرون الرئيس.. فيديو

السنباطي: تطوير العشوائيات تحول إلى واقع يبشر بمستقبل مشرق

ترشيحاتنا

ننشر صور حادث عمرو أديب بعد نقله إلى المستشفى

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات مختلفة

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك لايبزيج بدوري الأبطال

سمية الخشاب توجه رسالة لـ عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك لايبزيج

دعواتكم.. إصابة الإعلامية منى الحسيني بـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 2000 متر.. لحظة ثوران بركان «إتنا» في إيطاليا | فيديو وصور

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط