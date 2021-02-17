منتخب مصر ينهي استعداداته لتصفيات أفريقيا للسلة بالفوز على مدغشقر

نجح المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة المدير الفني أحمد مرعي من تحقيق الفوز في ثاني مباريات الفراعنة الودية استعدادًا لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المقامة في تونس والمؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.





وواجه منتخب مصر نظيره منتخب مدغشقر في مدينة المنستير التونسية ونجح في الفوز بنتيجة 90-70 في آخر مباريات الفراعنة الودية قبل انطلاق التصفيات.





وتمكن منتخب الفراعنة من الفوز في الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 44-30، قبل أن تؤكد كتيبة أحمد مرعي أحقيتها في الفوز في اللقاء وتنهي الشوط الثاني بنتيجة 90-70.





ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.





ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.





وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: هيثم كمال – علي محمد – محمد طه ميدو – احمد ابو العلا بيبو – يوسف شوشة “الاتحاد السكندري”، إيهاب أمين وحاتم البحيري “الأهلي”، أنس أسامة ومصطفى كيجو “الزمالك” – إبراهيم هشام “طلائع الجيش” – يوسف شحاتة “سبورتنج” – وليد عبد الجواد “الجزيرة” – مروان سرحان وعمر عزب “سموحة”



