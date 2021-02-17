ميار شريف تتلقى دعوة للمشاركة في بطولتي قطر المفتوحة ودبي العالمية

حصلت البطلة المصرية ميار شريف على دعوة للمشاركة في بطولتي قطر المفتوحة وبطولة دبي العالمية، وذلك بعد الإنجازات العديدة التي تستمر في تحقيقها فتاة التنس الذهبية وآخرها الفوز في مباراة بالدور الرئيسي لبطولة استراليا المفتوحة لتصبح أول مصرية تحقق ذلك.





وتقام بطولة قطر المفتوحة خلال الفترة من 1 إلي 6 مارس 2021، وفازت في نسخة عام 2020 من بيلاروسيا اريانا سابالينكا.





كما تقام بطولة دبي خلال الفترة من 7 إلى 20 مارس 2021، وحصلت علي لقب النسخة الماضية من البطولة اللاعبة سيمونا هاليب من رومانيا.





الجدير بالذكر أن ميار شريف المصنفة 114 عالميا هي أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد حيث ستشارك في طوكيو الصيف المقبل بعد أن احرزت ذهبية ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.