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لليوم الثاني . الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة مصحوبة بالثلج وتكشف موعد انتهاء الموجة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:47 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس كان هناك عاصفة واليوم، ومن المتوقع استمرارها على بعض المناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.

وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تحسنا بالأحوال الجوية من يوم الجمعة القادم، موضحة أن مصر تأثرت بالمنخفض الجوى الموجود بقبرص، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتابعت أن هناك بعض المناطق التى شهدت تساقط الثلوج مثل منطقة وسط سيناء وسانت كاترين، بالإضافة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية والتى كانت أمطار مصحوبة بالبرد مثلما حذرت الأرصاد الجوية، حيث أن البرد هو عبارة عن كرات ثلج.

وأكدت أن تلك الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد والثلوج مستمرة حتى اليوم على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، متابعة أن الإسكندرية والسواحل يوجد بها أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بالقاهرة.
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