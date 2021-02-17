نرمين الفقي داخل المستشفى في كواليس مسلسل لؤلؤ

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".







وظهرت نرمين الفقي في الصورة خلال كواليس مسلسل "لؤلؤ"، الذي يعرض الأيام الحالية، حيث ظهرت داخل المستشفى، بقميص أبيض وجيب مشجرة.





وتعيش الفنانة نرمين الفقى حالة من النشاط الفنى حاليًا، حيث تشارك فى بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.