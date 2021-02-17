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أخبار العالم

صحيفة "الخليج": الإمارات تعتبر قارة أفريقيا ظهيرا سياسيا وأمنيا للعرب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اعتبرت صحيفة الخليج أن مشاركة الإمارات في قمة «مجموعة الساحل» التي عقدت في العاصمة التشادية «إنجامينا» والتي جمعت قادة موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة وتنسيق العمل لمواجهة الإرهاب والتطرف، تأكيد على العلاقة المميزة التي تربط الإمارات بالقارة الإفريقية.
وقالت الصحيفة فى افتتاحتها اليوم /الأربعاء/ - تحت عنوان "الإمارات في إفريقيا" - إن الإمارات عندما تتجه نحو القارة الأفريقية، كونها قارة واعدة، بل هي قارة المستقبل التي يمكن أن تشكل ظهيرا سياسيا واقتصاديا وأمنيا للإمارات والعرب، وهي بحكم قربها، فإن مشاكلها تدخل حيز الاهتمام، وما تواجهه من إرهاب وتطرف هو أيضا مسئولية الإمارات، كما أن مسألة التنمية في القارة تشكل بالنسبة للإمارات قضية حيوية من أجل انتشالها من براثن الجوع والفقر، ولهذا السبب لا تتوانى عن تقديم الدعم من منطلق إيمانها بالقيم الإنسانية والأخوة .
وأشارت الصحيفة، إلى أن وجود الإمارات في أفريقيا يأخذ أبعادا شتى، في إطار إستراتيجيتها الداعمة للتعاون والتنمية والأمن والسلام، موضحة أن الإمارات تبذل كل جهد ممكن لتمكين القارة من التغلب على أزماتها، والعلاقة معها تنمو باطراد في مختلف المجالات 
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