ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

توقف جزئي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بسبب انقلاب نقل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبةر
تعرضت سيارة نقل منذ قليل للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب محطة تحصيل الرسوم بالمحافظة.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة علي بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلى الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 3 سيارات اسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلي المستشفيات.

وقال شهود عيان إن حركة الطريق لم تتوقف كاملة إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في وقف الطريق جزئيًا ومحاولة المواطنين العبور بصعوبة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب الشبورة الكثيفة.. تصادم 12 سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

اصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة بالاسماعيلية

توقف حركة السيارات بسبب حادث تصادم بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي

إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي

انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

تفاصيل انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

ترشيحاتنا

أمريكا لن تصمت.. البنتاجون: هذه الدولة أكبر تهديد لنا وللناتو

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

شيخ الأزهر ينعى أحمد طه ريان: العالم الإسلامي فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

Advertisements

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور