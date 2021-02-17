توقف جزئي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بسبب انقلاب نقل

تعرضت سيارة نقل منذ قليل للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب محطة تحصيل الرسوم بالمحافظة.





وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة علي بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلى الإسماعيلية.





ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 3 سيارات اسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلي المستشفيات.





وقال شهود عيان إن حركة الطريق لم تتوقف كاملة إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في وقف الطريق جزئيًا ومحاولة المواطنين العبور بصعوبة.