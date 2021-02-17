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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء، 55 رحلة جوية تنقل على متنها 4225 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 55 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من  واشنطن، بغداد، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو، امستردام، دبي، روما، نيويورك، دبي، الخرطوم، كوالا لامبور،   بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا،  و 18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر و أسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4225 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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