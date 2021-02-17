مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء، 55 رحلة جوية تنقل على متنها 4225 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 55 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، بغداد، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو، امستردام، دبي، روما، نيويورك، دبي، الخرطوم، كوالا لامبور، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، و 18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر و أسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4225 راكبا.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



