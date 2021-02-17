ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شيخ الأزهر ينعى أحمد طه ريان: العالم الإسلامي فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:26 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
‏ينعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- العالم الفقيه، الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكي في مصر والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء. 

ويؤكد الإمام الأكبر أن العالم الإسلامي قد فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم.  

والإمام الأكبر إذ يعرب عن حزنه وألمه لرحيل العالم الجليل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".‏

وولد الدكتور أحمد طه ريان، في 10 فبراير 1939 في مدينة الأقصر، وتخرَّج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1968، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1973

 وتدرج ريان في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة "الأستاذية" بها عام 1985، وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر وعدد من الجامعات العربية والإسلامية.

كما تولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف،  وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 2012.

وشارك الدكتور ريان ممثلا عن الأزهر الشريف في العديد المؤتمرات الإسلامية والعالمية، وألف الدكتور ريان عدة كتب في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية، والعديد من المجالات الدينية والفقهية.

ويعتبر الدكتور ريان من أكبر علماء الفقه "المالكي" في مصر، ويعتبره البعض شيخ المالكية في مصر؛ حيث يدرس الفقه المالكي في الجامع الأزهر الشريف على الطريقة الأزهرية القديمة حتى وفاته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأزهر: تكليف حسن الصغير بمهام الأمين العام لهيئة كبار العلماء

المؤسسات الدينية تودع عبلة الكحلاوي.. شيخ الأزهر: أَلِفَتها القلوب وأنارت العقول.. المفتي: جمعت بين العلم والعمل الصالح.. وزير الأوقاف: قامة علمية وأخلاقية وصوت وسطي حكيم

الأزهر x أسبوع.. تهنئة الرئيس بعيد الشرطة وتحديد موعد الامتحانات وإعلان وظائف 2021

مشيخة الأزهر في أسبوع.. عودة إجازة يوم السبت.. الإمام الأكبر ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي.. ويهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

الأزهر في أسبوع.. منح ومكافآت للمعلمين.. وموعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

حصاد الأزهر في أسبوع.. مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات ومجمع البحوث يعلن موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

ترشيحاتنا

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

نجم منتخب مصر لليد: العودة للأهلي حلم حياتي وأتمني الاعتزال بالقميص الأحمر

حازم إمام يتعافى من كورونا

في وضح النهار.. سرقة سيارة جيب لكزس من داخل معرض في الرياض | فيديو

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

Advertisements

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور