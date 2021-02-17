بطرق مختلفة.. ازالة الحبر من الملابس

كيفية إزالة مزيل الحبر من الملابس

- في صباح اليوم التالي، افركي المنطقة الموجود بها البقعة برفق؛ لإزالة أي آثار للحبر.

- في صباح اليوم التالي، افركي المنطقة الموجود بها البقعة برفق؛ لإزالة أي آثار للحبر.

- اتركيها في هذا الخليط من المساء حتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.

- اتركيها في هذا الخليط من المساء حتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.

- ضعي ملعقة كبيرة من الخل، ومثلها من الحليب في وعاء.

- ضعي ملعقة كبيرة من الخل، ومثلها من الحليب في وعاء.

- وضع ملعقة من صودا الخبز في وعاء مع ملعقة من عصير الليمون.

- وضع ملعقة من صودا الخبز في وعاء مع ملعقة من عصير الليمون.

تحتوي صودا الخبز على مواد فعالة في إزالة الحبر والبقع الداكنة من الملابس، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

تحتوي صودا الخبز على مواد فعالة في إزالة الحبر والبقع الداكنة من الملابس، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

- صب بضع قطرات من مزيل طلاء الأظافر على المنطقة التي بها بقع الحبر.

- صب بضع قطرات من مزيل طلاء الأظافر على المنطقة التي بها بقع الحبر.

كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز

وإن كنتم تبحثون عن كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز، فهناك العديد من المكونات المتوفرة في المنزل ويمكن بها إلى بقع الحبر بسهولة، ولكن عليهم في البداية و ضع منشفة بيضاء نظيفة داخل البنطلون بحيث تكون أسفل البقعة.





سوف يضمن لك استخدام منشفة بيضاء أثناء إزالة البقع عدم وصول ألوان إضافية إلى القماش. سوف تعمل المنشفة التي تم وضعها داخل البنطلون على منع انتشار الحبر على مناطق أخرى من البنطلون، وفيما يلي سوف ننقل لكم 3 طرق لـ كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز.





1- استخدام الكحول في إزالة الحبر من الملابس الجينز :

- اسكب كمية صغيرة من كحول التنظيف (الأيزوبروبانول) المركز بنسبة 90٪ أو من مثبت الشعر مباشرة على البقعة. يمكن استخدام الكحول مع قطعة قطن صغيرة في إزالة البقع الصغيرة





- احرص على سكب الكحول ببطء على المكان الموجود به البقعة فقط.

- امسح البقعة باستخدام قطعة قماش ماصّة للحبر أو قطعة قطن في كل مرة تقوم بمسح البقعة، استخدم قطعة قطن نظيفة أو جزءًا نظيفًا من قطعة القماش بينما تحاول إزالة البقعة من الجينز باستخدام الكحول أو مثبت الشعر.

- اشطف البنطلون بالماء البارد للتخلص من الكحول بعد اختفاء الحبر من القماش، وتأكد من استخدامك للماء البارد، حيث يمكن استخدام الماء الساخن أن يثبّت بقايا الحبر ويجعل عملية ازالة البقع أصعب.

- اغسل البنطلون بالماء البارد في غسالة الملابس. تأكَّد من أنه قد تم زوال الحبر قبل البدء في التجفيف، حيث إن الحرارة الناتجة من المجفف تعمل على تثبيت البقع وتجعل من الصعب إزالتها. إذا كان هناك أي أثر للبقعة، كرّر المسح بالكحول وأعِد غسل البنطلون مرة أخرى.





2- استخدام مزيل البقع في إزالة الحبر من الملابس الجينز :

اختبر مزيل البقع في مكان غير ظاهر مثل داخل محيط الخصر وذلك حتى تتأكد من أن البنطلون لن يفقد لونه، من الأفضل أن تقوم بإجراء الاختبار قبل استخدام أي منتج من منتجات إزالة البقع من الأقمشة وذلك للتأكد من عدم تبييض أو بهتان لون القماش نتيجة لاستخدام مزيل البقع.





و تعتبر منطقة الحزام الداخلية أو طية ساق البنطلون من الأماكن المناسبة لعمل الاختبار، حيث إنها مناطق غير مرئية بالنسبة للآخرين؛ حيث ان استخدم أحد المزيلات التجارية لإزالة البقعة يعتمد على نوع الحبر الذي تريد إزالته من البنطلون، ويمكن أن تختلف درجة التأثير على البقعة باختلاف نوع المزيل. سوف تجد واحدًا من بين المزيلات المختلفة الآتية يساعدك على التخلص من بقعة الحبر الموجودة على





- افركي البقعة باستخدام مزيل البقع الصعبة.

- قم برش مزيل البقع الموضعي على البقعة قبل مرحلة الغسيل.

- استخدم منظفات تبييض بقوة الأكسجين.





3- استخدام الخل في إزالة الحبر من الملابس الجينز :

وفي هذه الحالة يجب ان تصنع محلولًا يحتوي على مقدارين متساويين من الخل والماء. احرص على أن يكون الماء المستخدم باردًا وليس ساخنًا، حيث تعمل الحرارة على تثبيت البقع أكثر وتجعل من الصعب إزالتها.





واترك البقعة في محلول الخل لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشبع بالخل تمامًا. ضع الجزء الذي توجد به البقعة في محلول الخل مع تركه حتى يقوم بامتصاص الماء والخل. من المحتمل أن يؤثر هذا الخليط على المناطق الأخرى من الجينز بشكل سلبي، لذا قد تحتاج إلى وضع منشفة أسفل الجزء الموجود به البقعة والخليط بحيث تكون عازلًا بينها وبين باقي قماش الجينز.





4- استخدام معجون صودا الخبز في إزالة بقع الحبر من الملابس الجينز :

اصنع معجونًا من صودا الخبز والماء. اخلط ثلاثة مقادير من صودا الخبز مع مقدار واحد من الماء حتى يصبح المعجون سميكًا، ثم افرك المعجون على البقعة مستخدمًا في ذلك فرشاة أسنان قديمة. ضع المعجون برفق على البقعة مع فركه بحركة دائرية. اترك معجون صودا الخبز على البقعة لفترة كافية حتى يتفاعل معها.



