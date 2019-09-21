إزالة بقع الزيت الجافة من الملابس.. حلول سحرية للتخلص من البقع

إزالة بقع الزيت الجافة من الملابس، من أصعب الأشياء التى تواجه السيدات وخاصة إذا كانت بقع الزيت على الملابس المفضلة سواء لها أو لزوجها أو لابنها، لذلك لا تبخل جهدا فى إزالة بقع الزيت الجافة من الملابس، وعليه نرصد لكى سيدتى فى السطور التالية طرق من أجل إزالة بقع الزيت الجافة من الملابس.





إزالة بقع الزيت الجافة من الملابس





تحتاجين سيدتي لـ ازالة بقع الزيت الجافة من الملابس إلى عدة أدوات منها:-





- ملعقة

- منظف أو سائل غسيل لإزالة البقعة

- وعاء فارغ





ازالة بقع الزيت .. الخطوات





- تبدأ أولى خطوات ازالة بقع الزيت الجافة من الملابس، من خلال نقع البقعة فى ماء حتى لا يتسرب الزيت إلى أجزاء أخرى من النسيج، مما يخلق مناطق جديدة تحتاج إلى تنظيف.





- أما الخطوة الثانية لـ ازالة بقع الزيت الجافة، وضع المنظف على المنطقة الملطخة، بحيث تتسرب عبر جانبي القماش.





- يترك السائل لمدة 5 دقائق على الأقل، حتى يتسنى له التسرب بالكامل من خلال النسيج وبالتالى ازالة الزيت مع الحرص على جفاف البقعة.





- غسل البقعة فى إناء به ماء ساخن من أجل تنظيف بقع الزيت الجافة بسهولة كاملة.





- بعد الغسيل لابد من التأكد من إزالة البقعة قبل تجفيف الملابس، وحال التأكد يجب أن تعريض الملابس إلى التهوية حتى تجف ويتم التأكد من عدم وجود منطقة داكنة بها.





- يُفضل عدم غسيل الملابس بأكملها بالماء الساخن ، وخاصة أن بعض الأقمشة يمكن أن تتضرر من الماء الساخن جدا.





- تعد إضافة صودا الخبز إلى الغسيل طريقة فعالة أخرى للتخلص من بقع الزيت أو الشحوم.





- الأسيتون حل فعال كمزيل لـ بقع الزيت الجافة، حيث أنها فعال بشكل عام في التخلص من الشوائب والزيوت من الملابس.



