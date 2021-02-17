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حوادث

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حادث تصادم تعرض له الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية mbc .


وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان كيفية وقوعه.


وشرحت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد.


وكشفت التحريات أن الإعلامي عمرو أديب كان بمفرده وأصيب بإصابات طفيفة.


كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.

 

وأكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مستقرة بالإضافة لاستقرار حالة سائق السيارة الأخرى أيضا بعدما تم نقلهما لمستشفي دار الفؤاد وعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.


وكشفت التفاصيل الاولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل.

 

وتوجهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي عمرو أديب.

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