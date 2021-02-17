تعليم مطروح: امتحانات صفوف النقل ستأتي في مستوى الطالب المتوسط

عقد عاطف سلامة مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح ، اجتماعًا اليوم مع موجهي عموم المواد التعليمية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح ، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي جاءت في المؤتمر الصحفي الأحد الماضي والخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلي استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2020.



