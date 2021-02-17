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تعليم

تعليم مطروح: امتحانات صفوف النقل ستأتي في مستوى الطالب المتوسط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قســـم التعليــــم
عقد عاطف سلامة مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح ، اجتماعًا اليوم مع موجهي عموم المواد التعليمية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح ، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم التي جاءت في المؤتمر الصحفي الأحد الماضي والخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلي استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2020.

ووجه وكيل الوزارة الموجهين العموم أن تكون الامتحانات المجمعة الخاصة بطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي في مستوى الطالب المتوسط مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومستشاري عموم المواد الدراسية بالإضافة إلي تشكيل لجنة فرعية مسئولة عن وضع الامتحانات والتي تشمل أسئلة تغطي مناهج الخمس مواد الأساسية خلال الفصل الدراسي الأول .
واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه السادة الحضور بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة وحتي اعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس .
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