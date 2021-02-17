بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

وقد ناشدت المدارس طلاب المرحلة الثانوية، بضرورة ترك أجهزة التابلت متصلة بالإنترنت لتسهيل عملية ظهور وتحميل تطبيق تنويهات الجديدة على التاب بشكل تلقائي.





جدير بالذكر أنه بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. فقد أعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 27 فبراير وتستمر لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 9 مارس 2021.



