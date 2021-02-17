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تعليم

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:07 ص
تطبيق تنويهات
تطبيق تنويهات
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ياســـمين بدوي
أعلنت المدارس الثانوية الموجودة بميع محافظات الجمهورية، أكدت خلاله بدء ظهور أيقونة جديدة على تابلت طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، وهي أيقونة تخص تطبيق اسمه تنويهات.

وقالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك لجميع الطلاب، إن وزارة التربية والتعليم قررت توفير هذا التطبيق الجديد على تابلت طلاب المدارس، بحيث ترسل من خلاله للطلاب أى إشعارات أو أخبار جديدة بشأنهم أولا بأول وبشكل رسمي.

وقد ناشدت المدارس طلاب المرحلة الثانوية، بضرورة ترك أجهزة التابلت متصلة بالإنترنت لتسهيل عملية ظهور وتحميل تطبيق تنويهات الجديدة على التاب بشكل تلقائي.

جدير بالذكر أنه  بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. فقد أعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 27 فبراير وتستمر لمدة 5 أيام  لتنتهي يوم 9 مارس 2021. 

وقال وزير التربية والتعليم : سيكون على امتحانات الفصل الدراسي الأول 50% من المجموع النهائي للطالب، أما ال 50% الأخرى فستكون على امتحانات التيرم الثاني التي سيتم تأديتها اخر كل شهر من اشهر (مارس  - ابريل – مايو) .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان الجدول التفصيلي امتحانات الصفين الأول والثانوي الثانوي خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا انه سيتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع في نهاية العام الدراسي.

وكان قد تم التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" ، وتم التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع بمصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى فى التصنيع ونسبته.

كما تم الاتفاق مع الشركة على إنشاء مصنع به خطا إنتاج بطاقة تصل إلى مليون جهاز سنويًا، وتم كذلك الاتفاق على مواصفات الجهاز، وسعر البيع للوزارة.
بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة
بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة
بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة
بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة
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