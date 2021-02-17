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ديني

أمانة الإفتاء العالمية تنعى العالم أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:43 ص
الدكتور أحمد طه الريان
الدكتور أحمد طه الريان
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محمد شحتة
نعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ علماء الفقه المالكي بمصر والعالم الإسلامي، وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

ونوهت الأمانة بما قدمه الفقيد -يرحمه الله- لطلبة العلم من الجهود التي كان لها الأثر الكبير في نشر المنهج الوسطي المعتدل، ومواجهة الفكر المتشدد، من خلال مؤلفاته ودروسه العلمية بالجامع الأزهر.

وتوجه الدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى طلبته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن ينزله منازل الصالحين، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه لخدمة الإسلام والمسلمين شفيعًا له ورفعةً لدرجته في عليين، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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