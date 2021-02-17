أمانة الإفتاء العالمية تنعى العالم أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

نعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ علماء الفقه المالكي بمصر والعالم الإسلامي، وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.





ونوهت الأمانة بما قدمه الفقيد -يرحمه الله- لطلبة العلم من الجهود التي كان لها الأثر الكبير في نشر المنهج الوسطي المعتدل، ومواجهة الفكر المتشدد، من خلال مؤلفاته ودروسه العلمية بالجامع الأزهر.



