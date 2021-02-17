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محافظات

محافظ الإسكندرية: إلزام نادي المهندسين بتوفيق أوضاعه مع مشروع الهوية البصرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، وذلك لبحث الإجراءات اللازمة للضوابط الإنشائية الخاصة بمقر نقابة المهندسين بمنطقة سابا باشا بالكورنيش بنطاق حى شرق، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ محمد صلاح عبد ربه مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة. 

وأكد الشريف ضرورة التنسيق التام بين محافظة الإسكندرية ونقابة المهندسين لوضع الضوابط الإنشائية التي تلزم بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتي تتفق مع مشروع الهوية البصرية والتنسيق الحضاري الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة. 

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وخلال اللقاء؛ ناقش المحافظ المديونية المتراكمة علي نادي المهندسين، موضحا أنه سيتم الوصول إلى الحلول المناسبة مع نقيب المهندسين بالاسكندرية والتي تتيح للمحافظة الحصول علي كافة مستحقاتها وسداد جميع المتأخرات المتراكمة عليها والتي تعتبر حق أصيل لمحافظة الإسكندرية لتعظيم مواردها واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري.

وفي سياق منفصل، كشف حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، أمس الثلاثاء، عن انهيار أجزاء من 3 عقارات في نطاق الحي. 

وبحسب بيان صادر عن الحي، تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بسقوط اجزاء من العقار الكائن ب ١٢ شارع عرفان محرم يك دون حدوث إصابات، ووجود عقار أيل للسقوط ب ١٨ شارع الواثق الحضرة البحرية خلف خروب سامي، وسقوط قشرة محارة بالعقار الكائن ب ٨ شارع انس باي الإبراهيمية.

وتوجه علي الفور مدير إدارة الأزمات والكوارث، وإدارة المتابعة، ومهندسي المناطق للمعاينة واتخاذ اللازم.
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