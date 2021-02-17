4 حالات لرفع الجزاءات التأديبية عن موظفي الحكومة.. تعرف عليها

يعد قانون الخدمة المدنية الجديد أحد أهم القوانين التي اقرها مجلس النواب السابق، كونه من القوانين الهامة التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الاصلاح الإداري، والذي يهدف الي إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة كونه يهدف الي الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونحقيق العدالة بينهم ، فضلا عن وضعه حدا للفساد والمشاكل الادارية التي اصابت الجهاز الاداري بالدولة خلال الفترة الماضية.





ويستعرض " صدى البلد " كيفية محو الجزاءات التأديبية وفقا لقانون الخدمة المدنية:





تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، طبقا لنص الماده 67 من قانون الخدمة المدنية، بإنقضاء الفترات الأتية :





1- بعد سنه، وذلك فى حالة الإنذار والخصم من الأجر مده لا تزيد على 5 أيام .





2 - بعد سنتان، وذلك فى حالة اللوم والخصم من الأجر مده تزيد على من 6 إلى 15 يوما.





3- بعد ثلاث سنوات، وذلك فى حالة الخصم من الأجر مده تزيد على 16 الى 30 يوما.





4- بعد أربع سنوات، وذلك بالنسبه إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل و الإحاله إلى المعاش.





وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبه للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذيه إجراءات المحو.