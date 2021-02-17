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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. الكهرباء تحصل على أول شهادة تميز في الأمن الصناعي بالشرق الأوسط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:56 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
حصلت الشركة السعودية للكهرباء، على ثلاث شهادات دفعة واحدة في التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، حيث حصل قطاع "الأمن الصناعي" على شهادة معرَّفون بالتميز، لتكون "السعودية للكهرباء" أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة في مجال الأمن الصناعي، كما حصل قطاع تطوير الموارد البشرية بالشركة على نفس الشهادة، كأول كيان تعليمي وتطويري في المملكة يحصل عليها، أما الشهادة الثالثة فكانت من نصيب القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية.

وكشف مدير دائرة التميز المؤسسي في "السعودية للكهرباء" مؤيد الصبر، أن الشركة تطبق بداية من العام 2013م، ما يعرف بـ"التميز المؤسسي"، تعزيزًا لقدراتها نحو الاستمرار والريادة في تقديم خدمات كهربائية ذات موثوقية عالية، واستمرارًا في التقدم في مجال الجودة، وتوّج هذا التوجه مؤخرًا، بحصول القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشتركين، وقطاع تطوير الموارد البشرية، وقطاع الأمن الصناعي على شهادات معرَّفون بالتميز (3 نجوم) (Recognize for Excellence) من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة، كما سبق للشركة الحصول على شهادة معرَّفون بالتميز (Recognize for Excellence) (4 نجوم) لنشاط تقنية المعلومات والتحول الرقمي في 2019م، كأول شركة سعودية تحصل على هذه الشهادة في هذا المجال الحيوي، وكذلك حصول إدارة كهرباء المدينة على شهادة ملتزمون بالتميز (committed to excellence).

وأوضح الصبر أن قطاع تطوير الموارد البشرية في "السعودية للكهرباء" يُعد أول كيان تعليمي وتطويري في المملكة يحصل على شهادة معرَّفون بالتميز (3 نجوم) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، حيث نجح القطاع خلال السنوات الماضية في ترخيص جميع معاهد التدريب بالشركة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتقديم التدريب والتطوير للكفاءات والكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص، حيث تمكنت الشركة خلال أعوام 2018 و2019 و2020م من عقد عدد من الدورات التدريبة لهذه الكوادر، وخاصة الدورات الفنية المتخصصة، وفقًا لمناهج متميزة، تم اعتمادها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف: "يُعد القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشتركين أكبر قطاع بالشركة، نجح في الحصول على شهادة التميز المؤسسي، سواء على مستوى عدد الموظفين أو المشتركين؛ كما أن "قطاع الأمن الصناعي" هو أول كيان أمني في منطقة الشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة، وذلك بعد عام من حصول نشاط تقنية المعلومات والتحول الرقمي في 2019م على شهادة معرَّفون بالتميز، كأول جهة في تقنية المعلومات تحصل على هذه الشهادة".

وتابع: "تعمل قيادات الشركة على المشاركة بتطوير أنظمة العمل، وتعزيز التميز والإبداع، وتبني سياسة التغيير، والتفاعل مع المعنيين الخارجيين، وتطوير الرؤية والرسالة والقيم، كما تطبق رسالتها ورؤيتها من خلال تطوير إستراتيجية تتمحور حول مصالح الأطراف المعنية، بحيث يتم تطوير وتطبيق السياسات والخطط والأهداف والعمليات؛ لتحقيق الإستراتيجية، وتعمل على تطوير قدرات العاملين وتعزيز العدالة والمساواة بينهم، والاعتناء بهم والتواصل معهم ومكافأتهم وتقديرهم بطريقة تحفزهم وتنمي التزامهم وتمكنهم من توظيف مهاراتهم ومعارفهم وتزيد من ولائهم للشركة".

وأشار الصبر إلى أن الشركة، تحرص على تصميم وإدارة وتحسين عملياتها ومنتجاتها وخدماتها لإضافة المزيد من القيمة لصالح العملاء.

 كما تتبع عددًا من المعايير لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة، منها: قياس انطباعات العاملين والمؤشرات المتعلقة بهم، قياس انطباعات المشتركين والمؤشرات المتعلقة بهم، قياس انطباعات المجتمع والمؤشرات المتعلقة به، وقياس مخرجات الأعمال ومؤشرات أدائها.

وأكد مدير دائرة التميز المؤسسي، أن "السعودية للكهرباء" تهدف من وراء التميز إلى تعزيز مكانتها التنافسية، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من تطبيقات الجودة، وربط ومواءمة برامج الجودة ومشروعات تطوير الأداء مع السياسات والإستراتيجيات والتوجهات الحالية والمستقبلية للشركة، والمحافظة على الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات المتميزة، ونشر الوعي لدى موظفي الشركة بأسس التميز، والحفاظ على المستوى الريادي للشركة في مجال تطبيقات الجودة، وإبراز إنجازات الشركة من خلال المنافسة على الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

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