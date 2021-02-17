فحص وعلاج 1857 شخصا خلال قافلة بقرية دمشاو هاشم بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم، بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.









من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية دمشاو هاشم، وذلك خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1857 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.









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وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 410 حالات جراحة و422 حالة أطفال و253 باطنة و102 قلب و214 جلدية و82 نساء و115 تنظيم أسرة و85 أسنان، و174 أنف وأذن، وتم عمل 88 تحليلا مختلفة، وعمل 54 حالات موجات صوتية وعمل 5 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 161 مترددا، وتم خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 31 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحى لـ 104 مترددين، وتم استخدام 11 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية.

وفي سياق آخر، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العام الماضي 2020، شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصعيد، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكزها، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا يزال العمل يجرى بها، خاصة في المجال الصحي، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، بتكلفة بلغت 870 مليون جنيه.









وأوضح المحافظ أنه تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات العامة، والمركزية منها، مستشفى سمالوط النموذجي بتكلفة بلغت 247 مليونا و787 ألف جنيه، وتخدم 893813 نسمة، وإنشاء وتطوير شامل لمستشفى ملوي العام بتكلفة بلغت 237.2 مليون جنيه، وتخدم 1041363 نسمة وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنيه، وتخدم 460242 نسمة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.





وقدم الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.