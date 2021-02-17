ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص وعلاج 1857 شخصا خلال قافلة بقرية دمشاو هاشم بالمنيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم، بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية دمشاو هاشم، وذلك خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1857 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.



اقرا أيضا 


وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 410 حالات جراحة و422 حالة أطفال و253 باطنة و102 قلب و214 جلدية و82 نساء و115 تنظيم أسرة و85 أسنان، و174 أنف وأذن، وتم عمل 88 تحليلا مختلفة، وعمل 54 حالات موجات صوتية وعمل 5 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 161 مترددا، وتم خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 31 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحى لـ 104 مترددين، وتم استخدام 11 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية.



وفي سياق آخر، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن العام الماضي 2020، شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصعيد، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكزها، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا يزال العمل يجرى بها، خاصة في المجال الصحي، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، بتكلفة بلغت 870 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ أنه تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات العامة، والمركزية منها، مستشفى سمالوط النموذجي بتكلفة بلغت 247 مليونا و787 ألف جنيه، وتخدم 893813 نسمة، وإنشاء وتطوير شامل لمستشفى ملوي العام بتكلفة بلغت 237.2 مليون جنيه، وتخدم 1041363 نسمة وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنيه، وتخدم 460242 نسمة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.



وقدم الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1746 مواطنا في قافلة بقرية طهنا الجبل

فحص وعلاج 1538 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية الإسماعيلية بالمنيا

ضمن مبادرة السمعيات.. فحص 8684 حالة لتوفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة بالمنيا

صحة المنيا: فحص وعلاج 1519 حالة خلال قافلة بقرية مرزوق بمطاي

صحة المنيا: فحص وعلاج 1612 حالة خلال قافلة بقرية أسطال بسمالوط

ميكنة وتطوير الخدمات .. محافظ المنيا يتابع سير العمل بفرع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ترشيحاتنا

الحكومة: لا صحة لما يتردد حول تهجير أهالي عزبة الهجانة

المياه خرجت من الكورنيش إلى الشوارع.. ارتفاع منسوب البحر بالإسكندرية بسبب الامطار الغزيرة..فيديو

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

هل يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام ؟.. علي جمعة يجيب

القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

حدث ليلاً | حادث مروع لـ عمرو أديب.. رحيل شيخ المالكية في مصر.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا.. موجة الطقس السييء تجتاح العالم

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور