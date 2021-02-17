كل ما تريد معرفته عن الدراسات العليا بعين شمس

أعلنت جامعة شمس عن خطوات وشروط التقدم للماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات المختلفة، وتأتي خطوات وشروط تحضير الماجستير والدكتوراه والأوراق المطلوبة كالآتي:

شهاده البكالوريوس "لتسجيل درجة الماجستير" شهادة البكالوريوس + شهادة الماجستير (لتسجيل درجة الدكتوراة" شهادة الميلاد بالكمبيوتر. فتح ملف بمبلغ 150 جنيهًا + 50 جنيهًا دليل شهاده التويفل بدرجة 500 درجة للدكتوراه علمى وأدبى 450 درجة ماجستير علمى وأدبى بيان الحالة أصل + 2 صورة. موافقة جهة العمل على التسجيل وبالنسبة للهيئة المعاونة بالكلية موافقة مجلس القسم على التسجيل. خطة البحث أصل وصورة عربي + أصل وصورة إنجليزي موقعين من المشرفين للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي. عدد 2 استمارة تسجيل من إدارة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي. عدد 2 صور شخصية + صورة البطاقة (الرقم القومى ) للماجستير والدكتوراه علمي وادبي. ملف لحفظ الأوراق يتم استكمال وتسليم الأوراق قبل ميعاد لجنة الدراسات العليا الأحد الأخير من كل شهر بحد أقصى خمسة أيام

الأوراق المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم لدرجتى الماجستير والدكتوراه فهي كالآتي: -

استمارة طبع الرسالة من إدارة الدراسات العليا بالكلية تملأ بواسطة المشرف ورئيس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا. استمارة تقرير الصلاحية من إدارة الدراسات العليا تملأ بواسطة المشرف ورئيس القسم أصل+ 2 صورة. شهاده التويفل بدرجة 500 درجة للدكتوراه علمي وأدبي 450 درجة للماجستير علمي وأدبي. بيان الحالة أصل + صورتين. نماذج من إدارة الدراسات العليا تملأ بمعرفة الطالب ويثبت على كل نموذج صورة شخصية + دمغه 1 جنيه. عدد3 ملخصات عربي+ 3 إنجليزى موقعين من المشرفين. عدد 3 رسائل تشكيل بعدد قرار مجلس القسم بالموافقه على التشكيل + نسخة للإدارة. دفع المصروفات الدراسية













اما عن شروط التقدم للدراسات العليا والدبلومات بكلية الاداب جامعة عين شمس :





الدراسات الفلسفية :





- الحاصلين على ليسانس في الاداب بتقدير عام جيد على الأقل فـي أحد أقسام الفلسفة بكليات الآداب من الجامعات المصرية ما عدا خريجي الأزهر ودار العلوم .





- ولايقبل القسم الحاصلين على تقدير مقبول + دبلوم متخصص.









اللغة الفرنسية وآدابها :





- الحاصلين على درجة الليسانس في الاداب بتقدير عام جيد على الاقل.





- اجتياز امتحان القبول الذي وحصوله على تقدير جيد جدا في مادتين على الأقل من مواد التخصص خلال الأربع سنوات .





- ولايقبل القسم الحاصلين على تقدير مقبول + دبلوم متخصص.





الحضارة الأوربية القديمة :





- الحاصلين على درجة الليسانس في الآداب نفس التخصص بتقدير عام جيد على الأقل .





- ويقبل الحاصلين على الليسانس فى الحضارة الأوربية بتقدير مقبول + دبلوم متخصص فى الحضارة الأوربية.









:الجغرافيـــــــــا





تمهيدي ماجستير





.الحصول على درجة الليسانس في الآداب بتقدير عام جيد -





أو الحصول على درجة الليسانس فى الاداب (جغرافيا) بتقدير مقبول +دبلوم تخصصى من ( المركز الديموغرافى) .





دبلوم نظم المعلومات الجغرافية





- الحصول على درجة الليسانس في الاداب ( جغرافيا ) أو أي مؤهل جامعي الأولوية لقسم الجغراقيا وتستكمل الأعداد بالتخصصات الأقرب اليها.





علم النفس :





(تمهيدى ماجسيتر)





- يقبل القسم 45 طالب من خريجى قسم علم نفس كلية الأداب جامعة عين شمس الحاصلين على أعلى الدرجات فى الليسانس بحد أدنى جيد .





- يقبل القسم 15طالب حاصلين على دبلومة اكلينيكى وذلك وفقًا لاعلى الدرجات فى الدبلومة .





- لا يقبل القسم المتقدمين من خارج كلية الأداب نظرًا لكثرة أعداد الطلاب خريجي الكلية .





( الدبلــوم )





- يقبل القسم عدد قليل من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات فى الليسانس من خريجى قسم علم النفس كلية الأداب جامعة عين شمس.





( تمهيدى دكتوراه )





- الحصول على ماجستير فى علم النفس بتقدير جيد على الاقل وان تكون البكالوريوس او الليسانس متخصص فى علم النفس.





:قسم اللغة العربية وآدابها









- الحصول على درجة الليسانس في الآداب .





( اللغة العربية ) بتقدير جيد على الأقل .





- الحصول على الليسانس بتقدير مقبول+ دبلوم متخصص .









علم اجتمــــــاع :





تمهيدي ماجستير





- الحصول على درجة الليسانس في الاداب بتقدير عام جيد على الأقل من الجامعات المصرية أو ما يعادلها .





- او الحصول على الليسانس فى الاجتماع بتقدير مقبول + دبلوم متخصص في علم الاجتماع لمدة عام أو عامين (دبلومات).





- جميع الدبلومات تقبل خريجي التعليم المفتوح .





- (دبلوم العلاقات الصناعية ) الحصول على درجة الليسانس في الاداب ( اجتماع – خدمة اجتماعية).





-(دبلوم علم الاجرام) الحصول على درجة الليسانس في الاداب (علم النفس ـ اجتماع) أو على أي درجة معادلة لها .





- (دبلوم التنمية الاجتماعية + دبلوم المنظمات الحكومية والعمل التطوعى)تقبل جميع التخصصات مع تفضيل العاملين في مجال التخصص .





الإرشاد السياحى :





يشترط حصول الطالب على درجة الليسانس او البكالوريوس اوالدبلوم فى الإرشاد السياحي من احدى الجامعات او المعاهد العليا المصرية او اى معهد أخر معترف به من قبل الجامعة وذلك بعد اجتياز الاختبار التحريري يوم 1/10/2012 الذى يعقده قسم الارشاد السياحي بالكلية فى الاثار المصرية القديمة والاثار اليونانية الرومانية والآثار الاسلامية والاثار المسيحية فى مصر





باللغة الاجنبية الاولى ( ويقبل القسم ( 5 ) طلاب فقط من الناجحين)









اللغة العبرية وآدابها :





تمهيدي ماجستير





الحصول على الليسانس في الآداب ( لغة عبرية ) بتقدير عام جيد على الأقل .





دبلوم الترجمة العبرية





- تم تجميد الدبلومة









اللغة الإنجليزية وآدابها





- الحصول على الليسانس في الآداب ( اللغة الإنجليزية ) بتقدير عام جيد على الأقل.





- الحصول على الليسانس بتقدير مقبول + دبلوم متخصص فى اللغة الانجليزية .





- اجتياز امتحان القبول في الذي يحدده القسم ( امتحان تحريري يوم2012/10/1 + مقابلة شخصية تتضمن امتحانا شفويا ).









علــــوم الاتصال والإعــلام









- الحصول على الليسانس أو البكالوريس فى علوم الاتصال و الإعلام بتقدير جيدجدًا .





- الحصول على ليسانس او بكالوريوس فى الاعلام بتقدير مقبول + الحصول على دبلوم فى الإعلام لمدة عامين على ان يكون تقديره فى كل من العامين جيد جدا.





- ان يكون حاصلًا على(اى مؤهل عالي بدون تقدير)+ دبلوم فى الاعلام لمدة سنتين بتقدير جيد جدًا على الاقل .





- اجتياز امتحان قبول فى اللغة الأجنبية .





- لا يقبل طلاب المقاصة.-





اللغات الشرقية وآدابها





- (تمهيدي ماجستير): الحاصلين على درجة الليسانس في الآداب .





- ( لغات شرقية) بتقدير عام جيد على الأقل .





- أوالحصول على الليسانس بتقدير مقبول + دبلوم متخصص فى اللغات الشرقية.





- ( الدبلــوم ) : الحاصلين على درجة الليسانس في الآداب قسم اللغات الشرقية بدون تقديربحيث لا يقل عدد الطلاب المتقدمين عن خمسة طلاب في الشعبة لفتح الدراسة بالدبلومة.





قسم الآثــــــــــــــــــار :





(تمهيدي ماجستير )





-الحصول على درجة الليسانس في الاداب بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة عين شمس فقط.





- فى حالة قبول طلاب من التعليم المفتوح والدبلوم للسنة التمهيدية للماجستير أن يقوم الطالب المقبول بدراسة مقرر لغة .





( فارسي- تركي) بشعبة الاثار الاسلامية وهيروغليفي الفرقة الثالثة والرابعة ،وهيراطيقي الفرقة الثالثة بشعبة الاثار المصرية .





- ويقبل شعبة الاثار المصرية (10) طلاب ، شعبة الاثار اليونانية والرومانية (5) طلاب ، شعبة الاثار الاسلامية (7) طلاب .





وذلك بعد اجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين .





( الدبلومـــــــــة )





- أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس او البكالوريوس من احدى الجامعات المصرية على ألا يقل عدد الطلاب عن عشرة لبدء الدراسة.





- بالنسبه لخريجى قسم الآثار لايقبل القسم دبلوم الآثار " شعبة الاثار المصرية " خريجي قسم الآثار شعبة مصري .





- ولايقبل دبلوم الآثار " شعبة الاثار الاسلامي" خريجي قسم الاثار شعبة اسلامي .









قســـــم التاريــــــخ :





_أن يكون الطالب قد حصل على تقدير جيد على الأقل في الليسانس و جيد جدا في مادة واحدة من مواد التخصص





- ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على الليسانس اكثر من ( خمس سنوات ) .





- أولا: "شعبة التاريخ القديم" فرع مصري قديم" ان يكون الطالب قد درس اللغة المصرية القديمة لمدة ثلاث سنوات قبل حصوله على الليسانس.





- ثانيا: "شعبة التاريخ القديم " فرع التاريخ اليوناني والروماني " أن يكون الطالب قد درس إحدى اللغتين اليونانية أو اللاتينية لمدة ثلاث سنوات قبل حصوله على الليسانس.





- ثالثا: "شعبة التاريخ الاوربى الوسيط " أن يكون الطالب قد درس إحدى اللغتين اليونانية أو اللاتينية لمدة ثلاث سنوات قبل حصوله على الليسانس.





- رابعا : "شعبة التاريخ الإسلامي " أن يكون قد درس اللغة الفارسية لمدة ثلاث سنوات قبل حصوله على الليسانس





- خامسا : "شعبة التاريخ الحديث المعاصر" أن يكون قد درس إحدى اللغتين الآتية ( فارسى – تركى – عبرى) لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل حصوله على الليسانس.





- يستثنى الوافدين والمعيدين بالقسم من شرط اللغة المساعدة إما لعدم دراستهم لها من قبل أو لتعديل تخصص المعيدين على أن يقوموا بدراستها خلال السنة التمهيدية .





- أن تجرى للمتقدمين مقابلة شخصية مع أساتذة الشعب لتقدير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والبحثية.









الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا كلية الاداب جامعة عين شمس

1-أصل المؤهل الدراسي

2- أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر

3-عدد ( 4 ) صور شخصية

4-صورة البطاقة ( رقم قومي )

5-الموقف من التجنيد بالنسبة للطلبة الذكور

6- موافقة جهة العمل

