إسرائيل تشطب مرشحة عربية بانتخابات الكنيست من قائمة حزب العمل

شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل اليوم الأربعاء، ابتسام مراعنة، المرشحة رقم 7 بقائمة حزب العمل لانتخابات الكنيست، وذلك بطلب قدمه حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف.





وأيد الشطب 17 عضوا في لجنة الانتخابات المركزية وعارضه 15 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت. وسيحال القرار تلقائيا إلى المحكمة العليا، التي ستقرر إذا كان ترشيحها سيستمر أم أن عليها التنحي عن سباق الانتخابات.





وجاء قرار لجنة الانتخابات رغم أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قدم أمس الثلاثاء إليها رأيا قانونيا مفاده أنه لم تتوفر لديه أدلة كافية تبرر منع السيدة مراعنة من التنافس في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة حزب العمل.





وادعى رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن جفير، المعروف بمواقفه العنصرية، في طلبه أن مراعنة "تحدثت في السنوات الماضية وفي عدة مناسبات وبشكل علني ضد وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وحرضت على العنصرية وحتى أنها حرضت على العنف وأيدت منظمات إرهابية وناشطين إرهابيين يعملون ضد دولة إسرائيل".





وذكر بن جفير التعليق الذي نشرته مراعنة عام 2008 عبر الإنترتت وقالت فيه "سأدمر (مدينة) زيخرون يعقوب (اليهودية) حتى ترجعوا إلى الولايات المتحدة أو بولندا".