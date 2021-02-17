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محافظات

استمرار غلق بوغاز عزبة البرج لحين تحسن الطقس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
لليوم الثانى على التوالى تشهد محافظة دمياط - اليوم، حالة من الطقس السيئ يصاحبه موجة من الأمطار الغزيرة، وغرقت الشوارع بمياه الأمطار  ما أدي لصعوبة حركة السير.

وقام عمال الصرف الصحى بتسليك البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية بعد أن أغرقت مياه الأمطار الشوارع كما تم رفع حالة الطوارئ فى المستشفيات، تحسبا لوقوع حوادث، كما تم تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق الدولية والسريعة تحسبا لوقوع حوادث.

ومن جانبه صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، أن بوغاز العزبة مازال مغلق ومنع المراكب من الخروج للصيد لحين انتهاء نوة الشمس  الصغري.

وأشار إلى أن قرار منع المراكب يأتى في إطار الحرص على أرواح الصيادين من الخروج للصيد في مثل تلك الظروف وسوء حالة الطقس.

كان قد شهدت محافظة دمياط  موجة من الأمطار الغزيرة منذ امس ومازالت مستمرة لليوم، كما أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليماتها بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت أمس، إذ تابعت "المحافظ" تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة.

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