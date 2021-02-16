الإنسانية أولا.. شاب يحمل كرتونة ليحمى مسنا من الأمطار في دمياط

تداوالت جروبات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بدمياط ، صورا لشاب من ابناء محافظة دمياط يعمل باحد المعارض التجارية على الطريق العام بدمياط وهو يساعد مسن اثناء عبوره الطريق العام حاملا "كرتونة" لتحمية من المطر اثناء عبوره الطريق.





المشهد كان عبارة عن شاب يحمل كرتونة ورقية ويضعها فوق رأس مسن كان يحاول عبور الطريق العام ولكنه كاد ان يتعثر نتيجة لسقوط المطر بغزارة ،اليوم، على محافظة دمياط.





وتمكن الشاب ويدعى أحمد ضيف ، من مساعدة المسن ومطالبة السيارات الماره بالطريق ان تنتظر الى ان يمر المسن ويعبر الطريق معه بسلام.





واعقب ذلك قام الشاب بايقاف احد سيارات السرفيس المارة بالطريق وطلب من السائق ان يساعد المسن ويقوم بتوصيلة الى اقرب مكان الى منزله خاصة وان حالة الطقس بدمياط ادت الى غرق الشوارع واعاقة الحركة المرورية مما يصعب على الرجل المسن السير بمفردة بالشوارع.





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