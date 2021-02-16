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محافظات

رياح مصحوبة ببرودة شديدة وتحذيرات من السفر بدمياط

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تشهد محافظة دمياط، اليوم، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة، حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة.

وجاءت تحزيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كل الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

و"المحافظ" أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددة أيضًا أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع اية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.

وفى سياق متصل ناشدت "محافظ دمياط" المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات وأعمدة الإنارة والإعلانات نظرًا لتوقعات بحدوث حركة شديدة للرياح، مؤكدة تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات آمنة حفاظًا على سلامة الجميع.

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رياح مصحوبة ببرودة شديدة وتحذيرات من السفر بدمياط
رياح مصحوبة ببرودة شديدة وتحذيرات من السفر بدمياط
رياح مصحوبة ببرودة شديدة وتحذيرات من السفر بدمياط
رياح مصحوبة ببرودة شديدة وتحذيرات من السفر بدمياط
رياح مصحوبة ببرودة شديدة وتحذيرات من السفر بدمياط
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