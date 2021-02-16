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محافظات

دمياط ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:45 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كل الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت "المحافظ" أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددة أيضًا أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا لخطة محددة لمجابهة الأزمة.

كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع أي تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة.

وفى سياق متصل ناشدت "محافظ دمياط" المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات وأعمدة الإنارة والإعلانات نظرًا لتوقعات بحدوث حركة شديدة للرياح، مؤكدة على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات آمنة حفاظًا على سلامة الجميع.

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