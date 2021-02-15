تحصين الماشية من الأمراض الوبائية بدمياط

نظمت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور إيهاب شكرى قافلة طبية مجانية بكفر سعد، وعمليات مجانية للماشية.

وأوضح أن القافلة انطلقت اليوم، مشكلة من لجنة مكبرة متجه إلى عزبة قاسم - محطة السوالم .. التابعة لوحدة ميت أبو غالب البيطرية.. مركز كفر سعد، كما أن القافله تنوعت من تقديم علاج للمواشى ورش العديد من الحالات وعلاج لكثير من الحالات التي توافدت على القافلة.



