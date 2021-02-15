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محافظات

تحصين الماشية من الأمراض الوبائية بدمياط

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:33 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
نظمت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور إيهاب شكرى قافلة طبية مجانية بكفر سعد، وعمليات مجانية للماشية.

ومن جانبه صرح الدكتور إيهاب شكري المدير العام للطب البيطرى بدمياط، بأن الهدف من القافلة، خدمة أكبر عدد من المواطنين ووصول العلاج اللازم لكل الحالات المتنوعة للماشية.

وأوضح أن القافلة انطلقت اليوم، مشكلة من لجنة مكبرة متجه إلى عزبة قاسم - محطة السوالم .. التابعة لوحدة ميت أبو غالب البيطرية.. مركز كفر سعد، كما أن القافله تنوعت من تقديم علاج للمواشى ورش العديد من الحالات وعلاج لكثير من الحالات التي توافدت على القافلة.

يأتى ذلك في إطار خطة مديرية الطب البيطرى بدمياط، بتنفيذ عدد من الحملات المكثفة لتحصين المواشى والحيوانات، ونشر الوعى بين مربي الماشية.

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تحصين الماشية من الأمراض الوبائية بدمياط
تحصين الماشية من الأمراض الوبائية بدمياط
تحصين الماشية من الأمراض الوبائية بدمياط
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