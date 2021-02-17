محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات وإزالة الأتربة من جانبي الطرق الرئيسية والفرعية والعمل على رفع مستوى النظافة في كافة مراكز وقرى المحافظة.





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وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذه الحملات التي يتم شنها بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية مشيرًا إلى أهمية تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع الهام.







