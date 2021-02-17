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محافظات

محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات وإزالة الأتربة من جانبي الطرق الرئيسية والفرعية والعمل على رفع مستوى النظافة في كافة مراكز وقرى المحافظة. 

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وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذه الحملات التي يتم شنها بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية مشيرًا إلى أهمية تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع الهام.


وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة قد ترأس حملة نظافة بحي شرق مدينة أسيوط وتحديدًا بشارع الرئيسي "كورنيش النيل" بمدخل الوليدية وبالطريق المؤدي إلى قناطر أسيوط الجديدة حيث تم رفع القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات وكنس الشوارع وإزالة الإشغالات وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين والمدخل الشرقي لمدينة أسيوط وبمشاركة مسئولي النظافة والتجميل والإشغالات وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.
محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة
محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة
محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة
محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة
محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة
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