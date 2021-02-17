في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز مؤلفات محمد حسنين هيكل

"عندما كان قرب القمة كان الكل يهتمون بما يعرفه... وعندما ابتعد عن القمة تحول اهتمام الكل إلى ما يفكر فيه"، هكذا قال أنتوني ناتنج وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية في وزارة أنتوني إيدن، عن محمد حسنين هيكل الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، وكان ذلك ضمن برنامج عن محمد حسنين هيكل أخرجته هيئة الإذاعة البريطانية ووضعته على موجاتها يوم 14 ديسمبر 1978 في سلسلة "صور شخصية".





ويعد محمد حسنين هيكل، أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين. ساهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته سنة 2016، فقد تولى مناصب صحفية هامة مثل رئيس تحرير جريدة الأهرام، وألف العديد من الكتب.





ونرصد في هذا التقرير أبرز مؤلفات هيكل على مدار حياته: أكتوبر 73 السلاح والسياسة، اتفاق غزة - أريحا أولا السلام المحاصر بين حقائق اللحظة وحقائق التاريخ، أقباط مصر ليسوا أقلية رسالة إلى رئيس تحرير جريدة الوفد، مصر والقرن الواحد والعشرون - ورقة في حوار، 1995 باب مصر إلى القرن الواحد والعشرين، أزمة العرب ومستقبلهم، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل - الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل - عواصف الحرب وعواصف السلام.





وكذلك من مؤلفاته أيضا: المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل سلام الأوهام أوسلو - ما قبلها وما بعدها، المقالات اليابانية، الخليج العربي.. مكشوف تداعيات تفجيرات نووية في شبه القارة الهندية، العروش والجيوش كذلك انفجر الصراع في فلسطين قراءة في يوميات الحرب، حرب من نوع جديد، كلام في السياسة قضايا ورجال: وجهات نظر (مع بدايات القرن الواحد والعشرين)، كلام في السياسة عام من الأزمات ! 2000 – 2001، كلام في السياسة نهايات طرق: العربي التائه 2001، كلام في السياسة الزمن الأمريكي: من نيويورك إلى كابول، سقوط نظام ! لماذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة ؟، الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق، استئذان في الانصراف رجاء ودعاء.. وتقرير ختامى، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، مدافع آية الله، قصة إيران والثورة، لمصر لا لعبد الناصر، عند مفترق الطرق، حرب أكتوبر ماذا حصل فيها وماذا حصل بعدها، مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان.



