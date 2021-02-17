عميد آداب عين شمس يتفقد أعمال التطوير والصيانة بمبنى الكلية

تففد اليوم الدكتور مصطفى مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أعمال التطوير والتجديد بمبنى الكلية والتى تقوم بها إدارة الكلية بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالجامعة تماشيا مع اعمال تطوير البنية التحتية التي تشهدها الجامعة تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة .





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وتضمنت الجولة التفقدية متابعة سير المرحلة الثانية من أعمال الإحلال والتجديد لمبنى الكلية والتي من المقرر أن يتم خلالها إحلال وتجديد القاعات الدراسية وبعض المكاتب الإدارية بالدور الثاني .



