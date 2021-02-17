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فن

سمية الخشاب تنشر صورا جديدة من جلسة تصوير عيد الحب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:39 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت سمية الخشاب في الصور أمام سيارة حمراء خلال جلسة التصوير الخاصة بعيد الحب، وعلقت علي الصور قائلة: تقدروا تخلوا ايامكم كلها حب ؟ انا قدرت.

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.
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