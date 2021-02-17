سمية الخشاب تنشر صورا جديدة من جلسة تصوير عيد الحب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت سمية الخشاب في الصور أمام سيارة حمراء خلال جلسة التصوير الخاصة بعيد الحب، وعلقت علي الصور قائلة: تقدروا تخلوا ايامكم كلها حب ؟ انا قدرت.





وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.



