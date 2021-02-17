خلاويص.. نجوم ومشاهير يشاركون فى مبادرة مصر الخير للغارمات

شارك مجموعة من النجوم والمشاهير فى مبادرة خلاويص، التى أطلقتها مؤسسة "مصر الخير"، لفك كرب الغارمات.

وانتشرت المبادرة بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والمشاهير حيث نشرت الفنانة "ليلى علوى" صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورتها وهي تضع يديها على أعينها مع إضافة الهاشتاج "خلاويص"، وشاركتها مع كل من النجمة إلهام شاهين والفنان شريف منير والفنان مدحت صالح والمطرب هشام عباس، لمشاركتهم في المبادرة.

كما شاركت الإعلامية شيريهان أبو الحسن في المبادرة ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لدعم ومساعدة الغارمات، وسرعان ما شاركت ايضًا المذيعة مفيدة شيحه في المبادرة ومن ثم الفنانة بدرية طبلة، بالإضافة إلى النجم سيد معوض لاعب النادي الأهلي الأسبق .

كما بادر عدد آخر من المشاهير بالمشاركة على نفس خطى الفنانين وذلك من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا المخلفة، وقاموا بتصوير نفس الصور التى التقطها النجوم ونشرها عبر حساباتهم المختلفة، للمشاركة في المبادرة ، ويتزايد أعداد الفنانين ومشاهير المجتمع يوم بعد يوم للمشاركة فى مبادرة "مصر الخير" لفك كرب الغارمات.

