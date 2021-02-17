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نوة الشمس الصغرى توقف حركة الصيد لليوم الثاني في كفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ..شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:31 م
كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار
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محمود زيدان
- رؤساء المدن يقودون حملات نظافة لكسح مياه الأمطار 
- الاستعانة بسيارات الحماية المدنية لمساعدة مجالس المدن في رفع الأمطار
- محافظ كفرالشيخ يقرر وقف حركة الصيد بميناء البرلس لحين تحسن الطقس


تأثرت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، بنوة الشمس الصغرى، وذلك بعد أن تعرضت لهطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، على أغلب مدن وقرى المحافظة، خاصة في المناطق الشمالية، بمراكز بلطيم وبرج البرلس ومطوبس، فضلًا عن شدة الرياح.

ومن جانبه، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء شعبان، مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، عددًا من شوارع العاصمة؛ لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، وكسحها من الشوارع فورًا.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، تعليماته، إلى قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن، لحين الانتهاء من نوة النوة الشمس الصغرى . 

وتسبب سوء الأحوال المصاحبة لنوة الشمس الصغرى، في توقف أعمال الصيد والملاحة في البحر المتوسط وبحيرة البرلس نظرًا لارتفاع أمواج البحر، حرصًا على حياة الصيادين، وعدم تعرضهم للمخاطر في ظل هذه الظروف الصعبة، والمتمثلة في ارتفاع أمواج البحر، وشدة الرياح.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قرارًا بوقف حركة الصيد والملاحة في ميناء البرلس، منذ يومين، بسبب سوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة الصيادين، مناشدًا جموع الصيادين بالالتزام بهذه التعليمات، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وفي سياق متصل، تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي ، انتشار معدات مجالس المدن؛ لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات من الشوارع، فضلًا عن الاستعانة بسيارات الحماية المدنية في بعض المدن مثل دسوق للتغلب على هطول الأمطار الغزيرة بهذه المناطق.

نوة الشمس الصغرى توقف حركة الصيد لليوم الثاني في كفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ..شاهد
نوة الشمس الصغرى توقف حركة الصيد لليوم الثاني في كفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ..شاهد
نوة الشمس الصغرى توقف حركة الصيد لليوم الثاني في كفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ..شاهد
نوة الشمس الصغرى توقف حركة الصيد لليوم الثاني في كفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ..شاهد
نوة الشمس الصغرى توقف حركة الصيد لليوم الثاني في كفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ..شاهد
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