بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدي ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة شتوية تبرز جمالها.





وظهرت هبة مجدي ، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض مع بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ووضعت حزامًا على الخصر باللون الأسود ليبرز عن جمالها مع بالطو أحمر لإكمال ظهورها.





واختارت هبة مجدي ترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تخطف الأنظار.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع نظارة شمسية باللون البني، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم.





ولم تتكلف هبة مجدي في وضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.