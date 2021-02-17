ضبط 9 أطنان دقيق مدعم خلال حملات رقابية بملوي في المنيا

اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية و الأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والجهات المعنية، وخلال الحملة تم ضبط سيارة محملة بـ 170 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 9 طن، لغرض بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وفي سياق متصل تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تضم 25 قرية تم انهاء المشاريع بنسبة 100% في 6 قري، وجاري العمل في تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة بـ 19 قرية.





أكد المحافظ إنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة ، " بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





وتفقد المحافظ خلال جولته بالقرية أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصلا ومشروع انشاء صرف صحي جريس ، ومشروع مد وتدعيم وتغيير اقطار شبكات المياه بالقرية .





أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره، لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.



