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سيارات

تعرف على قصة سيدة عوضتها هوندا بنصف مليار جنيه

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:46 م
قصة سيدة عوضتها
قصة سيدة عوضتها هوندا بنصف مليار جنيه
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اشرف عطية
في سابقة ليست الاولي من نوعها رفعت سيدة تدعى سارة ميلبورن قضية علي شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية بسبب تصميم أحزمة الامان في سيارات هوندا.

رفعت السيدة سارة ميلبورن دعواها القضائية حول تصميم أحزمة أمان هوندا، بعد أن قام سائق أوبر الذي كانت تستقل سيارته بتخطي احدى إشارات المرور الحمراء، قبل أن تصطدم بها احدى سيارات البيك اب في مدينة دالاس.

وقام محامي سارة ميلبورن ببناء قضيته على أن أحزمة أمان هوندا اوديسي الميني فان التي كانت تستقلها سارة مصممة بشكل سيئ وساهمت في الإصابات التي عانت منها سارة البالغة من العمر 27 عامًا، وأدى الحادث إلى كسر عمودها الفقري لتصاب بعده بشلل رباعي دائم.

وأوضح المحامي أن أحزمة أمان الميني فان التي كانت تجلس سارة فيها تعتمد على جزأين بشكل معقد وغير مألوف للعديد من الأشخاص، وهو ما يصعب من مهمة ربطها بالشكل الصحيح ليحميها.

وأعلن محامي هوندا أن الشركة غير مسؤولة عن إصابات سارة نظرًا لكون أحزمة أمانها متوافقة مع معايير السلامة الأمريكية، ولهذا فسوف تقوم الشركة بالعمل على طلب الاستئناف وإعادة النظر في الحكم.

وحكمت هيئة المحلفين بمحكمة ولاية تكساس عن أحقية سارة ميلبورن في تعويض بقيمة تزيد على 37 مليون دولار اي حوالي نصف مليار جنيه مصري.
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