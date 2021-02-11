أزمة الرقائق تجبر هوندا ونيسان على تخفيض مبيعات السيارات

سيبيع كلا من هوندا موتور ونيسان موتور عدد أقل من السيارات بواقع 250 ألف خلال السنة المالية الحالية للشركتين ،حيث النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات الضرر بالإنتاج.
كما أعلن صانعا السيارات أنهما كانا يكشفان عن توقعات أكثر إيجابية للسنة المالية خلال مارس 2021 ، في حين تعافي أسواث السيارات ، بقيادة الصين ،وسجلت هوندا ونيسان أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر خلال العام الماضي.
ولكن مبيعات هوندا خفضت بمقدار 100 ألف سيارة ، أو مايعادل 2.2 % ، بينما خفضت نيسان هدفها بمقدار 150 ألف أو 3.6 % ، وذلك بعد أن أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على كبح الإنتاج.
ولم تؤثر الرقائق على هوندا ونيسان فقط بل كشفت شركة جنرال موتورز كوريا عن خفض إنتاج السيارات بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة، بدءا من الأسبوع المقبل ، والسبب هو نقص رقائق الموصلات ، والتي أحدث مشكلة من قبل في الكثير من شركات السيارات مثل تويوتا وفولكس فاجن.
كما أعلن صانعا السيارات أنهما كانا يكشفان عن توقعات أكثر إيجابية للسنة المالية خلال مارس 2021 ، في حين تعافي أسواث السيارات ، بقيادة الصين ،وسجلت هوندا ونيسان أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر خلال العام الماضي.
ولكن مبيعات هوندا خفضت بمقدار 100 ألف سيارة ، أو مايعادل 2.2 % ، بينما خفضت نيسان هدفها بمقدار 150 ألف أو 3.6 % ، وذلك بعد أن أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على كبح الإنتاج.
ولم تؤثر الرقائق على هوندا ونيسان فقط بل كشفت شركة جنرال موتورز كوريا عن خفض إنتاج السيارات بمقدار النصف في أحد مصانعها الثلاثة، بدءا من الأسبوع المقبل ، والسبب هو نقص رقائق الموصلات ، والتي أحدث مشكلة من قبل في الكثير من شركات السيارات مثل تويوتا وفولكس فاجن.