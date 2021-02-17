طائرات روسية تعترض مجموعة مقاتلات فرنسية فوق البحر الأسود

أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اعتراض مجموعة من الطائرات الفرنسية داخل الأجواء الروسية.





وقال المركز وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، إن مقاتلتين روسيتين من طراز سو 27 اعترضت مجموعة من الطائرات الفرنسية فوق البحر الأسود.





وأضاف المركز أن المقاتلات الروسية رافقت الطائرات الفرنسية حتى خروجها من الأجواء الروسية.





ووفقا للبيان الصادر فقال المركز إن الرادار الروسي رصد اختراق مجموعة من الطائرات الأجنبية للحدود الروسية، لتتحرك المقاتلات من طراز سو 27 لمرافقة هذه الطائرات.





وحددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية بأنها مجموعة طائرات سلاح الجو الفرنسي مكونة من طائرتين للتزود بالوقود KS-135 وطائرتين تكتيكيتين من طراز ميراج 2000.





وأضاف المركز أنه بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من الحدود عادت المقاتلات الروسية إلى قاعدتها.