مدينة عربية تتخطى عتبة الـ1000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء، تسجيل 2887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت العاصمة الاردنية عمان 1918 إصابة بالفيروس المستجد.





وذكرت الصحة الاردنية في تقريرها عن الوضع الوبائي في البلاد أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان ارتفع الى 355106 إصابات.





كما سجلت الصحة الاردنية 12 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 4503 حالات.









فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (19798) حالة، وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (137) حالة، فيما غادرت (72) حالة بحسب بيان الصحة.











كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (770).









وتم رصد تعافي (1294) حالة، ليرتقي إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى (330,805) حالات.







