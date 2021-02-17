قبل بدء الامتحانات .. تحذير وإرشادات مهمة لـ طلاب الجامعات

حذر الدكتور تامر شوقي أستاذ التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الجامعات من الانسياق وراء الشائعات التي لها اغراض اخري والابتعاد قدر المستطاع من مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن قرار مد إجازة منتصف العام أسبوعاً يأتي من القيادة المصرية الرشيدة التي دائما تراعي مصلحة الطالب.
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وأشار تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلى ضرورة الاستعداد للامتحانات والاستعداد النفسي، مؤكدا أن الجامعات وضعت خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم.
وأكد تامر شوقي عدم الانصات الي مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في الامتحانات وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج بإجازة منتصف العام والاستعداد للامتحانات :
_ عمل جدول للمذاكرة
_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات
_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي
_ ضبط النفس والبعد عن التوتر
_مراجعة المناهج بشكل يومي
_تحديد وقت للمذاكرة
وفي ذات السياق حصل موقع صدى البلد على الارشادات والاجراءات الاحترازية المتبعة فى امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة عين شمس وهي كالآتي :
1_ الحضور قبل موعد الامتحان بساعة علي الاقل لقياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.
2_ مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والاخر عند الانتظار امام بوابات الكلية.
3_ التوجه لمقر اللجنة فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها.
4_ الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة الجامعة وطوال فترة الامتحان.
5_ غير مسموح بتداول الادوات المكتبة او الادوات الوقائية بين الطلاب اثناء الامتحان .
6_مراعاة احضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب.
7_ مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع او تزاحم .
8_ ممنوع التجمعات ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.