تعليم قنا: استمرار الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الامتحانات

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن استمرار الإجازة الاستثنائية للمعلمين والمعلمات من أصحاب الحالات المرضية المزمنة أثناء فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال ترأس وكيل الوزارة، اجتماع المكتب الفني للمديرية، بحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، لمناقشة خطة عمل الإدارات و تحديد عناصر التقييم الميداني للمدارس المتنافسة على جائزة أفضل مدرسة التى تنظمها المديرية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، بينما يعلق غياب المعلمين بالتناوب نظرًا لما توليه الوزارة من أهمية لأعمال الامتحانات.



و أشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية بصدد تنظيم ورش عمل للمعلمين بالإدارات التعليمية عن أساليب التعامل مع المنصات التعليمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في إطار التنمية المهنية للمعلمين وتدريبهم بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية و مركز التطوير التكنولوجي.



وأوضح أن استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني تتطلب رفع الوعي الثقافي بمصطلح التعليم الهجين مما يستلزم عقد ندوة موسعة لتناول و التعريف بخطة الوزارة في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرات المعلمين، و أقصى استفادة من البنية التكنولوجية للمدارس.

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