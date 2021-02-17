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سيارات

بعد سقوط 14 شجرة .. تحذيرات ونصائح مهمة من الخبراء عند القيادة في الطقس السيئ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:00 م
تحذيرات ونصائح مهمة
تحذيرات ونصائح مهمة من الخبراء عند القيادة في الطقس السيء
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اشرف عطية
ينصح خبراء السيارات بتجنب القيادة هذه الفترة خصوصا في الرياح الشديدة و الامطار ، حرصا على سلامة القائد و الركاب و لكن في بعض الاحيان يضطر مالك السيارة ان يذهب الي وجهة معينة، ففي هذا السياق يطرح خبراء السيارات نصائح هامة عند القيادة في هذا الطقس .


يجب ان يعلم قائد السيارة، أنه ليس هناك ما يدعو لتعريض نفسه للخطر، إذا لم تكن القيادة في ظروف الأمطار ضرورية، ويمكن ان يؤجل اي شيء مهما كان مُهمًا؛ في سبيل سلامته وسلامة اسرته، كما يجب- حال تحركه- التحقق من المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية ومساحات الزجاج الأمامي؛ للتأكد من أنها ستعمل بكفاءة عند الحاجة إليها .


يجب ان يقوم قائد السيارة بتفقد جاهزيتها وقت الامطار و قبل التحرك بها و تجربة كل الاجزاء الحيوية و عند وجود اي جزء لا يعمل يجب ان يتركها فورا و لا يتحرك بها قبل اصلاحها .


 نصائح الخبراء في القيادة تحت الامطار :

1- يجب ألا تتخطي سرعة 60 كيلو متر في الساعة.

2- تشغيل اضواء الانتظار.

3- تشغيل المصابيح الأمامية.

4- استخدم مساحات الزجاج الأمامي.

5- احتفظ بمسافة أكبر بين سيارتك والسيارة التي أمامك .

7- تجنب استخدام البنزين او الفرامل بعنف

8- احترس من تجمعات المياه الراكدة لتجنب حدوث الانزلاق المائي .
 
9- ارفع قدمك عند دواسة الوقود عند الانزلاق المائي

10- تهوية الضباب من نوافذ سيارتك

11- تجنب ركن السيارة اسفل الاشجار وأعمدة الانارة لتفادي سقوطها علي السيارة


جدير بالذكر انه تسببت موجة الطقس السيئ والرياح الشديدة فى سقوط عدد من الاشجار واعمدة الانارة بمختلف مناطق محافظة القليوبية دون اى اصابات او خسائر فى الأرواح و تحرك من الأجهزة المعنية لمكان سقوط الشجرة وإعادة الحركة المرورية على الطريق.
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