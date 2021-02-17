ضبط عاطلين قتلا آخر وألقيا جثته بأرض زراعية بالغربية

أسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان سنى (18 و25 )لأحدهما معلومات جنائية مقيمان دائرة مركز المحلة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما ( طبنجة) بمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما على اثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور واستعان بالثاني لتأمين الطريق أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله ولدي وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيار ناري من بندقية خرطوش فأودي بحياته واستوليا منه علي ( طبنجة و مبلغ مالي).





تم بإرشاد المتهمين ضبط (البندقية الخرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة " - الطبنجة وجزء من المبلغ المالي المستولي عليهم من المجني عليه وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباتهما الشخصية .